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В Тульской области 44 бригады энергетиков чинят оборванные непогодой провода

В Тульской области 44 бригады энергетиков чинят оборванные непогодой провода

Специалисты оперативно восстанавливают электроснабжение, нарушенное сильным дождём и ветром, скорость которого достигала 20 метров в секунду.

«Тулэнерго» работает в режиме повышенной готовности, задействованы все силы и средства. Обрывы на ЛЭП в Ясногорском районе и Большой Туле ликвидируют 44 бригады. Задействовано 154 сотрудника и 53 единицы спецтехники. Энергетики оперативно реагируют на сообщения о нарушении электроснабжения.

Все бригады укомплектованы всем необходимым, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электричества каждому потребителю.

В распоряжении филиала находятся 29 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,1 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам. 

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи следует сообщить в энергоснабжающую организацию или МЧС. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 8 метров.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8(800)220-0-220  или через мобильное приложение «Есть свет!».

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Тульская область

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