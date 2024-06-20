Едкий туман в Новомосковске: что показала проверка Роспотребнадзора

Специалисты проверили пробы воздуха, взятые в городе 15 и 17 июня.

На прошлых выходных жители Новомосковска пожаловались на тошнотворный зловонный запах в городе:

«Опять народ травят! Запах клея какого-то, воняет невыносимо! Нечем дышать. И в такую жару, приходится закрывать окна. А у детей и пожилых обостряется аллергия».

В минприроды Тульской области нам сообщили, что превышения предельно-допустимых концентраций измеряемых веществ в ночь с 14 на 15 июня не фиксировались. А вечером и ночью 16 июня был организован мониторинг воздуха с использованием передвижной экологической лаборатории.

Мы направили запрос в региональное Управление Роспотребнадзора. Вот что нам ответили:

«Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» 15 и 17 июня был проведён отбор и исследование проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Превышений гигиенических нормативов не установлено».