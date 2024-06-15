В Туле открылся первый в регионе роллердром

Участие в церемонии открытия роллердрома, расположенного в Баташевском саде, принял участие врио губернатора Дмитрий Миляев.

«Каждый желающий имеет возможность вести здоровый образ жизни. Особой популярностью пользуется хоккей на льду, привлекая в свои ряды все больше профессионалов и любителей. Наш регион в числе лидеров по количеству занимающихся хоккеем — сегодня это более 3 тысяч человек. Вместе с тем, мы готовы пробовать и открывать новые спортивные направления. В их числе — хоккей на роликах», — сказал Дмитрий Миляев.

Открытие роллердрома придаст новый импульс развитию роллер-хоккея. Он будет задействован как федерацией хоккея, так и федерацией роллер спорта Тульской области. Здесь будут заниматься юные спортсмены, а также профессиональные, любительские и корпоративные команды.