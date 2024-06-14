В Туле за день выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото Алексея Горохова.

Есть хорошая новость: в выходные таких ливней не ожидается.

13 июня с 9.00 до 21.00 в Туле выпало 37 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра.

Напомним, накануне в областной столице прошли сильные ливни, в результате чего некоторые улицы оказались затоплены. Хуже всего ситуация была на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена. Эмоциональный фоторепортаж смотрите по ссылке.

По прогнозам синоптиков, дожди пока берут паузу. Выходные порадуют солнечной и сухой погодой. А с понедельника в регион снова вернутся грозовые ливни.