  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле за день выпала почти половина месячной нормы осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле за день выпала почти половина месячной нормы осадков
Фото Алексея Горохова.

В Туле за день выпала почти половина месячной нормы осадков

Есть хорошая новость: в выходные таких ливней не ожидается.

13 июня с 9.00 до 21.00 в Туле выпало 37 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра.

Напомним, накануне в областной столице прошли сильные ливни, в результате чего некоторые улицы оказались затоплены. Хуже всего ситуация была на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена. Эмоциональный фоторепортаж смотрите по ссылке.

По прогнозам синоптиков, дожди пока берут паузу. Выходные порадуют солнечной и сухой погодой. А с понедельника в регион снова вернутся грозовые ливни.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодаливни

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Из-за праздника Курбан-байрам в Туле ограничат движение транспорта
Из-за праздника Курбан-байрам в Туле ограничат движение транспорта
Едва не устроившего ДТП торопливого водителя нашли и наказали
Едва не устроившего ДТП торопливого водителя нашли и наказали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.