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Едва не устроившего ДТП торопливого водителя нашли и наказали

Едва не устроившего ДТП торопливого водителя нашли и наказали

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с представителями закона.

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели административное расследование по нашей публикации «В Туле водитель ГАЗели спас торопливого водителя». Нарушитель ПДД установлен.

«При совершении маневра „обгон“ водитель автомобиля Daewoo Nexia осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, создав своими действиями угрозу для других участников дорожного движения, едва не спровоцировав ДТП с встречным автомобилем. В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по части 4 ст. 12.15 КоАП РФ. При рассмотрении назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД.

Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований Правил дорожного движения.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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