Из-за праздника Курбан-байрам в Туле ограничат движение транспорта

Фото Алексея Пирязева.

16 июня в Туле пройдут мероприятия, посвященные празднованию религиозного праздника Курбан-байрам. Из-за этого будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.Транспорт».

Так, 15 июня с 23.00 до 8.00 16 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

по ул. Кутузова на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина,

по ул. Металлургов на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина.

16 июня с 4.00 до 8.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного транспорта: