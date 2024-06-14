Из-за праздника Курбан-байрам в Туле ограничат движение транспорта

16 июня в Туле пройдут мероприятия, посвященные празднованию религиозного праздника Курбан-байрам. Из-за этого будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.Транспорт».
Так, 15 июня с 23.00 до 8.00 16 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- по ул. Кутузова на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина,
- по ул. Металлургов на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина.
16 июня с 4.00 до 8.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного транспорта:
- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов,
- по ул. Академика Бардина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов.