  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за праздника Курбан-байрам в Туле ограничат движение транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Из-за праздника Курбан-байрам в Туле ограничат движение транспорта
Фото Алексея Пирязева.

Из-за праздника Курбан-байрам в Туле ограничат движение транспорта

Ограничения введут в Пролетарском районе города.

16 июня в Туле пройдут мероприятия, посвященные празднованию религиозного праздника Курбан-байрам. Из-за этого будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.Транспорт».

Так, 15 июня с 23.00 до 8.00 16 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • по ул. Кутузова на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина, 
  • по ул. Металлургов на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина.

16 июня с 4.00 до 8.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного транспорта:

  • по ул. Чаплыгина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов, 
  • по ул. Академика Бардина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:06 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничения движения

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области разработают дополнительные меры поддержки транспортных компаний
В Тульской области разработают дополнительные меры поддержки транспортных компаний
В Туле за день выпала почти половина месячной нормы осадков
В Туле за день выпала почти половина месячной нормы осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.