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«Народный бюджет»: Илья Беспалов проинспектировал работы в детсаду ЦО № 19
Фото Юлии Королевой и пресс-службы администрации Тулы.

«Народный бюджет»: Илья Беспалов проинспектировал работы в детсаду ЦО № 19

Объект планируется сдать к началу августа.

Ремонтные работы на территории детского сада ЦО № 19 на ул. Новомосковской, 25-а начались в мае. По программе «Народный бюджет» в дошкольном учреждении ведется замена асфальтового покрытия на пешеходных дорожках. Также здесь уложат безопасное резиновое покрытие на двух детских площадках.

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Сегодня, 14 июня, глава городской администрации побывал на объекте и оценил ход работ. Подрядчик уже выполнил демонтаж старого асфальтового покрытия, установил новый бордюрный камень, отсыпал щебнем пешеходные дорожки.

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Татьяна Кожухова, заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы:

Татьяна Кожухова

Татьяна Кожухова

— Стоимость этого объекта 2 940 000 рублей. Работы до 1 августа должны завершиться, приняты комиссионно. В программе «Народный бюджет» жители участвуют своим рублём: в софинансировании этих работ принимали участие родители воспитанников этого детсада. Их средства в общем бюджете составляют 5%. 

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Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

Илья Беспалов

— В нашем городе есть несколько программ для благоустройства, и «Народный бюджет» — одна из них. Она очень популярна у населения. Поскольку жители не просто софинансируют работы, они еще и участвуют в формировании технического задания, в проектных решениях, в приемке готовых работ.
Этот детский сад — один из 57 объектов, которые благоустроят в этом году. На их финансирование в общей сложности предусмотрено более 200 млн рублей. Эта программа несомненно будет развиваться и дальше. С каждым годом так называемое инициативное бюджетирование набирает популярность у населения, потому что это позволяет тулякам, проявляя инициативу, самим участвовать в управлении городом.

В этом году в рамках программы «Народный бюджет» в Туле отремонтируют 57 объектов: 16 из них — это школы, детские сады, также в списках — дороги и жилые дома, подъезды и кровли, дворовые территории. На данный момент в работе около 20 объектов, по остальным ведутся аукционы.

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Для участия в проекте можно обратиться в администрацию или оставить заявку на портале «Открытый регион 71». Для онлайн-способа нужно зайти во вкладку «Народный бюджет», пройти по ссылке «Подать заявку». Там указать название проекта, состав инициативной группы, а также адрес, где планируется ремонт. Пока прием заявок на 2026 год еще не открыт.

Программа реализуется в Туле с 2011 года. 

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