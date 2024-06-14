Алексинец планировал стать инвестором, но вложился в мошенников 

В Алексине сотрудники полиции ищут подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 26-летний местный житель. Он сообщил, что переписывался в мессенджере с неизвестным, который предложил ему гарантированный доход от грамотных инвестиций в электронную биржевую деятельность. Потерпевший доверился неизвестному и перевел ему 1 миллион 611 тысяч 211 рублей. И только спустя некоторое время осознал, что стал жертвой мошенников.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

