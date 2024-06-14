В Тульской области разработают дополнительные меры поддержки транспортных компаний

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Руководители транспортных компаний региона рассказали врио губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву о сложностях, возникающих в работе. Так, за последний год значительно повысилась стоимость подвижного состава, топлива и запчастей. Из-за этого транспортные компании испытывают затруднения при оказании услуг по перевозке пассажиров.

— Мы продолжим обновлять парк общественного транспорта и введем дополнительные меры поддержки транспортной отрасли. Наша задача свести к минимуму нарекания жителей по работе общественного транспорта в регионе. Перевозчики должны соблюдать график движения транспорта, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику проработать вопрос по стабилизации сложившейся ситуации с перевозчиками и в течении 10 дней представить предложения по мерам поддержки транспортных компаний, работающих в регионе.