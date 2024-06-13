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Ливни в Туле: коммунальщики перешли на особый режим работы
Фото Алексея Пирязева.

Ливни в Туле: коммунальщики перешли на особый режим работы

Управление по транспорту и дорожному хозяйству организовало взаимодействие с ЕДДС, чтобы немедленно выявлять и устранять подтопления.

Коммунальщики чистят дождеприемные решетки ливневки и водоотводные лотки от грязи и мусора. Накануне чистили на ул. Демидовская Плотина, Металлургов, Кауля, Тимирязева и др. Сегодня, 13 июня, ливневку прочищали на ул. Рязанской и Тульского Рабочего полка. 

В проведении данных работ задействовано 4 бригады рабочих, 1 каналопромывочная машина и 2 мотопомпы.

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Напомним, что сообщить о подтоплениях можно: 

  • в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона);
  • в управление по транспорту и дорожному хозяйству по номеру: (4872) 30-47-81.

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Фотограф:
сегодня, в 17:26 0
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