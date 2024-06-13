Ливни в Туле: коммунальщики перешли на особый режим работы

Коммунальщики чистят дождеприемные решетки ливневки и водоотводные лотки от грязи и мусора. Накануне чистили на ул. Демидовская Плотина, Металлургов, Кауля, Тимирязева и др. Сегодня, 13 июня, ливневку прочищали на ул. Рязанской и Тульского Рабочего полка.
В проведении данных работ задействовано 4 бригады рабочих, 1 каналопромывочная машина и 2 мотопомпы.
Напомним, что сообщить о подтоплениях можно:
- в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона);
- в управление по транспорту и дорожному хозяйству по номеру: (4872) 30-47-81.