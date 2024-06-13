Ливни в Туле: коммунальщики перешли на особый режим работы

Фото Алексея Пирязева.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству организовало взаимодействие с ЕДДС, чтобы немедленно выявлять и устранять подтопления.

Коммунальщики чистят дождеприемные решетки ливневки и водоотводные лотки от грязи и мусора. Накануне чистили на ул. Демидовская Плотина, Металлургов, Кауля, Тимирязева и др. Сегодня, 13 июня, ливневку прочищали на ул. Рязанской и Тульского Рабочего полка.

В проведении данных работ задействовано 4 бригады рабочих, 1 каналопромывочная машина и 2 мотопомпы.

Напомним, что сообщить о подтоплениях можно: