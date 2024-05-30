В Туле откроются летние читальные залы

Под открытым небом все желающие смогут прочесть книгу, пообщаться и просто весело провести время.

1 июня в Туле открываются летние читальные залы в рамках проекта «Библиотека под зонтиком». Мероприятия в честь открытия традиционно пройдут в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском, Платоновском парках, Баташевском саду и на Казанской набережной.

Для жителей и гостей города библиотеки подготовили разнообразные интерактивные, развлекательные и образовательные программы: квесты, выставки, мастер-классы, викторины, конкурсы, игротеки, кукольные спектакли для самых маленьких читателей и многое другое.

Под открытым небом все желающие смогут прочесть книгу, пообщаться и просто весело провести время.

Программа: