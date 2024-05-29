Сбербанк выдал 500 ипотечных кредитов на ИЖС в Тульской области за первые четыре месяца 2024 года

Тульская область вошла в ТОП-20 регионов по количеству ипотечных сделок Сбербанка на рынке ИЖС за первые четыре месяца 2024 года. В регионе было заключено 500 ипотечных сделок в данном сегменте, что составило 1,4% от общего количества выдач на рынке ИЖС по России.

С конца 2022 года рынок ИЖС переживает настоящий бум: в 2023 году аналитики Домклик неоднократно фиксировали рекордное число выдач ипотечных кредитов, а в 2024 году продолжаем наблюдать обновление рекордов по доле ИЖС в общем количестве ипотечных выдач.

Аналитический центр Домклик изучил динамику ипотечных сделок в данном сегменте с начала 2023 года.

Как менялся спрос на ИЖС

Динамика выдач ипотечных кредитов на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за 2023-2024 гг. Столбцами указано абсолютное количество выдач по ИЖС (в тыс.шт.), линией – доля ИЖС в общем количестве выданных ипотечных кредитов (в %). Данные Сбербанка.

В 2023 году мы наблюдали бурный рост спроса на рынке ИЖС: рост непрерывно продолжался с февраля по октябрь. Если в начале года количество выдач составляло по 2-3 тыс. шт. в месяц, то к IV кварталу оно уже достигло рекордных 15 тыс. шт. Доля выдач также выросла с 4% в I квартале до 11% в IV квартале.

Аналитики Домклик полагают, что активное развитие рынка в 2023 году стало следствием ряда законодательных изменений:

В 2022 году банки распространили выдачу льготной ипотеки на строительство частного дома собственными силами (хозспособом).

С 2022 года стало возможным получать ипотеку на ИЖС единовременно. Ранее кредит можно было получить только частями (траншами).

В середине 2023 года банки начали выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки, под залог земельного участка.

В начале 2024 года количество выдач продолжило держаться на высоком уровне – по 7-10 тыс. шт. в месяц. При этом доля ИЖС в общем количестве неоднократно обновляла рекорд – последний был зарегистрирован в марте (23%). Стабильный рост объясняется не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обойдется дешевле, чем покупка квартиры. Если медианная стоимость квадрата на первичном и вторичном рынке в апреле 2024 года была равна 150 тыс. и 103 тыс. соответственно, то на рынке ИЖС (дома) – 55 тыс. руб. Полагаем, что интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности, с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«На сегодняшний день программы льготного ипотечного кредитования, в частности, программа «Господдержки», остаются ключевым стимулом для покупки частного жилого дома. По статистике за первые четыре месяца этого года, практически все ипотечные сделки по кредитованию ИЖС заключаются на льготных условиях, при этом 63% сделок проходят по «Господдержке». А это значит, что по истечении срока действия льготной ипотеки рынок ИЖС ждет активный период трансформации. Вероятнее всего, будут предложены новые механизмы государственной поддержки сегмента, такие как, например, единая льготная ипотека на ИЖС».