Туляки: «Пруд в Рогожинском парке продолжает мелеть — это катастрофа»

Пруд в Рогожинском парке продолжает мельчать. С прошлой недели вода от прежней береговой линии отошла еще на несколько метров.

«Сейчас это уже не пруд, а лужа, воды в нем практически не осталось. В прошлом году там сломался запор, и пруд начал было сливаться. Проблему устранили мешками с песком, перекрыв воде путь. В этом году паводок был сильный и, видимо, смыл их. И теперь вода беспрепятственно сливается. Так вообще ничего от пруда не останется. Раньше в нем и черепахи водились, и щука. Глубина пруда была около 3 метров, а сейчас можно пешком его перейти», — рассказал живущий рядом с парком туляк Сергей.

Напомним, ранее в минприроды Тульской области сообщили, что гидротехническое сооружение пруда в Рогожинском парке находится в исправном состоянии, а снижение уровня воды связано с завершением паводка.

«Постоянная береговая линия видна отчётливо. Пруд никогда не мелел настолько, насколько упал уровень воды в этом году. При такой жаре вся рыба в нем погибнет, и пруд превратится в болото! Уже по краям вода начала зеленеть», — добавил Сергей.