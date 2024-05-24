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В Тулу с рабочим визитом прибыл губернатор Белгородской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тулу с рабочим визитом прибыл губернатор Белгородской области

Дмитрий Миляев и Вячеслав Гладков обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

24 мая Тульскую область посетила делегация Белгородской области во главе с губернатором Вячеславом Гладковым. В рамках визита им представили Ситуационный центр (СЦ) губернатора Тульской области.

Директор СЦ Андрей Журавлев представил доклад о деятельности центра и продемонстрировал функционал и возможности СЦ.

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Также делегация посетила пункт временного размещения (ПВР) для жителей Белгородской области. Всего в регионе развернуто 14 ПВР, в них проживают 583 человека, в том числе 301 ребенок.

Белгородцев обеспечивают трехразовым питанием, предметами первой необходимости, им оказывают содействие в получении социальной и медицинской помощи, трудоустройстве, устройстве в детский сад или школу.

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Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и Вячеслав Гладков обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Губернатор Белгородской области поблагодарил Алексея Дюмина, Дмитрия Миляева и всех туляков за помощь и поддержку.

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