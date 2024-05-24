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В Тульской области сформирован новый пакет мер поддержки бизнеса

В Тульской области сформирован новый пакет мер поддержки бизнеса

О нем стало известно на форуме «Мой бизнес. Предпринимателем быть!», который прошел в рамках Недели предпринимательства.

Врио губернатора Дмитрий Миляев напомнил, что в дополнение к федеральным действует целый комплекс региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, который обновляется.

Сейчас сформирован новый пакет региональных мер, в который вошли как финансовые, так и нефинансовые инструменты. Применять их начнут уже в этом году.

Среди новых мер — налоговые льготы для организаций и ИП, решивших перенести свой бизнес в наш регион в 2024 и 2025 годах, а также для социальных предпринимателей. Размер налоговой ставки для этих категорий составит 1% на доходы или 5% на доходы минус расходы. 

Для участников проекта «Сделано в Тульской области» налоговые ставки также будут снижены. Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства будет выдавать им займы под 5% без привязки к ключевой ставке Центробанка. 

Особое внимание уделено поддержке участников СВО.

— В рамках проекта «Время героев 71» мы создаем новые возможности для личностного и профессионального роста, успешного трудоустройства и самореализации ветеранов СВО. Делаем все, чтобы они могли открыть и успешно вести собственное дело на платформе Центра «Мой бизнес». А предпринимателям, трудоустроившим участников СВО, будет обеспечена финансовая поддержка. В перспективе компании, где работают наши защитники, смогут получить статус социального предприятия, — сказал Дмитрий Миляев.

 


В Тульской области действует более 55,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более 62 тысяч самозанятых.

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