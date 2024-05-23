В Криволучье частично отключат холодную воду 24 мая

«Тулагорводоканал» сообщает, что 24 мая, с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Волкова, д. 2-14, 9-19,
- ул. Чаплыгина, д. 3а, 13, 13а, 13б, 13в,
- ул. Приупская, д. 19, 20, 21, 21а, 22, 22а,
- ул. Кутузова, д. 114а, 114б, 116, 118, 120,
- ул. Металлургов, д. 30.
Будет понижено давление воды по следующим адресам:
- ул. Металлургов, д. 23-39,
- ул. Чаплыгина,
- ул. Аносова,
- ул. Бардина,
- ул. М. Мазая.
После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.