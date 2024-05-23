  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Криволучье частично отключат холодную воду 24 мая - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Криволучье частично отключат холодную воду 24 мая
Фото из архива Myslo

В Криволучье частично отключат холодную воду 24 мая

По ряду адресов будет понижено давление воды.

«Тулагорводоканал» сообщает, что 24 мая, с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Волкова, д. 2-14, 9-19,
  • ул. Чаплыгина, д. 3а, 13, 13а, 13б, 13в,
  • ул. Приупская, д. 19, 20, 21, 21а, 22, 22а,
  • ул. Кутузова, д. 114а, 114б, 116, 118, 120,
  • ул. Металлургов, д. 30.

Будет понижено давление воды по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, д. 23-39,
  • ул. Чаплыгина,
  • ул. Аносова,
  • ул. Бардина, 
  • ул. М. Мазая.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 06:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
нет водыотключили водуремонтные работыТулагорводоканал
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Туле 24 мая: небольшое похолодание и без осадков
Погода в Туле 24 мая: небольшое похолодание и без осадков
Пропавший два дня назад 84-летний туляк найден живым
Пропавший два дня назад 84-летний туляк найден живым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.