В Криволучье частично отключат холодную воду 24 мая

Фото из архива Myslo

По ряду адресов будет понижено давление воды.

«Тулагорводоканал» сообщает, что 24 мая, с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Волкова, д. 2-14, 9-19,

ул. Чаплыгина, д. 3а, 13, 13а, 13б, 13в,

ул. Приупская, д. 19, 20, 21, 21а, 22, 22а,

ул. Кутузова, д. 114а, 114б, 116, 118, 120,

ул. Металлургов, д. 30.

Будет понижено давление воды по следующим адресам:

ул. Металлургов, д. 23-39,

ул. Чаплыгина,

ул. Аносова,

ул. Бардина,

ул. М. Мазая.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.