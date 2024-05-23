Погода в Туле 24 мая: небольшое похолодание и без осадков

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление останется в пределах нормы.

В пятницу в Тульской области будет переменная облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура ночью — от двух до семи градусов тепла, днём — от +17 до +22. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.