  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 24 мая: небольшое похолодание и без осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 24 мая: небольшое похолодание и без осадков
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 24 мая: небольшое похолодание и без осадков

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление останется в пределах нормы.

В пятницу в Тульской области будет переменная облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура ночью — от двух до семи градусов тепла, днём — от +17 до +22. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.

1.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 07:00 +5
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дорогу в пос. Октябрьский приведут в порядок до 1 июня
Дорогу в пос. Октябрьский приведут в порядок до 1 июня
В Криволучье частично отключат холодную воду 24 мая
В Криволучье частично отключат холодную воду 24 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.