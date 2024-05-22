Росреестр напомнил тулякам о важности сохранения геодезических пунктов

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За их повреждение или утрату предусмотрена административная ответственность.

Специалисты Управления Росреестра по Тульской области обследуют пункты государственной геодезической сети (ГГС). Проводят осмотр и фиксируют состояние наружного знака и верхней марки центра пункта, в том числе залегающие в грунте.

В соответствии с Земельным кодексом РФ собственники обязаны сохранять пункты ГГС, находящиеся на их участках. У каждого пункта есть своя охранная зона, представляющая собой квадрат со стороной 4 метра.

– Запрещено повреждать или уничтожать наружные опознавательные знаки пунктов, нарушать их местоположение, перемещать, засыпать или уничтожать составные части пунктов, – напомнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.

Обнаружив повреждение или утрату пункта ГГС, нужно в течение 15 дней сообщить об этом в региональное Управление Росреестра. В противном случае правообладателя земельного участка, на котором расположен пункт, ждет административное наказание.

Правообладатели должны обеспечивать сохранность этих инженерных конструкций. В границах охранных зон пунктов запрещено проведение работ, размещение объектов или предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.