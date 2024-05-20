В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

Записаться к врачу можно без направления.

21 мая с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи-специалисты. Записаться к врачу можно без направления. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Прием будут вести оториноларинголог, кардиолог, невролог, онколог, нефролог, офтальмолог, врач по иммунопрофилактике, врач-педиатр, хирург, гинеколог, травматолог-ортопед.

Запись на прием по тел. 8 (4872) 48-50-05, звонки принимаются с 9.00 до 13.00.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).