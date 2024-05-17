Украинские СМИ распространили фейк об атаке дронов на тульское оборонное предприятие

Об этом сообщают РИА Новости.

Об ударе по предприятию «Базальт» ночью 16 мая сообщили «РБК Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки.

При этом в пресс-службе «Базальта» эту информацию опровергли:

— Не было ничего такого, вроде тихо все. Работаем нормально, штатно.

АО «Базальт», согласно информации на его сайте, входит в Госкорпорацию «Роскосмос» и является предприятием полного цикла, включающего в себя подразделения, отвечающие за разработку, постановку на производство и серийное изготовление различных изделий космической и авиационной техники. Предприятие проводит работы по автоматизации проектирования изделий с использованием специализированного программного обеспечения.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 16 мая над Тулой средства ПВО Минобороны сбили два беспилотника. Момент ликвидации попал на видео.