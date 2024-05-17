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Украинские СМИ распространили фейк об атаке дронов на тульское оборонное предприятие

Украинские СМИ распространили фейк об атаке дронов на тульское оборонное предприятие

Об этом сообщают РИА Новости.

Об ударе по предприятию «Базальт» ночью 16 мая сообщили «РБК Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки. 

При этом в пресс-службе «Базальта» эту информацию опровергли:

— Не было ничего такого, вроде тихо все. Работаем нормально, штатно.

АО «Базальт», согласно информации на его сайте, входит в Госкорпорацию «Роскосмос» и является предприятием полного цикла, включающего в себя подразделения, отвечающие за разработку, постановку на производство и серийное изготовление различных изделий космической и авиационной техники. Предприятие проводит работы по автоматизации проектирования изделий с использованием специализированного программного обеспечения.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 16 мая над Тулой средства ПВО Минобороны сбили два беспилотника. Момент ликвидации попал на видео.

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сегодня, в 11:33 0
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