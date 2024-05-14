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«Тула для меня – родная земля»: Алексей Дюмин попрощался с правительством Тульской области
Фото Алексея Пирязева

«Тула для меня – родная земля»: Алексей Дюмин попрощался с правительством Тульской области

Прощальную речь теперь уже бывший губернатор произнес перед началом оперативного совещания.

Назначенный помощником Президента РФ Алексей Дюмин освобожден от должности губернатора 14 мая. 

В своей речи перед началом «оперативки» Дюмин сказал: «Работать с вами для меня было большой честью. Я горжусь теми успехами, которые мы с вами показывали, делали в непростые, сложные времена».

Алексей Дюмин отметил, что за 8 с небольшим лет его команде многое удалось сделать: увеличить доходы бюджета, реализовать множество важных социальных проектов. Это и строительство онкоцентра, и перинатального центра федерального уровня, школ и детсадов. 

По его словам, главное, чем он гордится, — это доверие туляков. 

— Надеюсь, члены правительства будут полностью отдавать себя своему делу во благо жителей, во благо развития региона. Несмотря на новую должность, Тула для меня — родная земля.

Дюмин пообещал оказывать помощь и содействие руководству региона. 

— Большое спасибо за работу, за то, что мы с вами прожили достаточно интересное, непростое, сложное время, но прожили его достойно. Благодарю всех!

Далее оперативное совещание проводил уже временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Миляев.

Ранее Myslo сообщал, что нового губернатора Тульской области туляки выберут в сентябре, в единый день голосования.
 

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сегодня, в 11:43 −2
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