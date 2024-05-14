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12-летний подросток попал в ДТП на квадроцикле отца: тульская прокуратура проводит проверку
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

12-летний подросток попал в ДТП на квадроцикле отца: тульская прокуратура проводит проверку

ДТП произошло 11 мая в 14.10 на пересечении ул. Революции и ул. Школьной в Щекино.

На нерегулируемом перекрестке столкнулись квадроцикл и LADA GRANTA. За рулем мотовездехода находился 12-летний подросток, его пассажиром был 11-летний приятель. Водитель квадроцикла не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге. Несмотря на надетые мотошлемы, подростки получили тяжелые травмы и были госпитализированы. 

Позже, в ходе разбирательства выяснили: 12-летний парень взял квадроцикл у отца без разрешения. По информации надзорного органа, недостатков в содержании улично-дорожной сети не выявили.

— Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о несовершеннолетних, даст оценку деятельности образовательного учреждения, исполнению родителями обязанности по воспитанию детей. Кроме этого, ход и результаты проверки, проводимой по данному факту следственным органом, находятся на контроле прокуратуры города, которая впоследствии даст оценку законности и обоснованности принятого решения, — отметили в пресс-службе надзорного органа. 

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прокуратура Тульской областиЩекино

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