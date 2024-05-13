В России изменились правила выдачи маткапитала

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Выплату не получат те, кто родил ребенка в другой стране, а затем приехал в РФ и получил российский паспорт.

Минтруд внёс корректировки в правила выдачи сертификата на материнский капитал. Изменения привели в соответствие с федеральным законом, вступившим в силу в январе 2024 года. Они касаются кандидатов на получение выплаты. Те, кто родил ребенка в другой стране, а лишь потом получил гражданство РФ, претендовать на выплату не могут.

Формулировку «имеющего гражданство РФ» (применительно к детям) изменили на «приобретшего гражданство РФ по рождению», а «граждане РФ» (применительно к родителям) стали «лицами, имеющими гражданство РФ на день рождения ребенка».