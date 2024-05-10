  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На выходных в центре Тулы отключат светофор - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На выходных в центре Тулы отключат светофор
Фото из архива Myslo.

На выходных в центре Тулы отключат светофор

Это связано с ремонтными работами.

11 и 12 мая с 8.30 до 15.00 на пересечении улиц Л. Толстого и Свободы отключат светофоры. Об этом сообщает телеграм-канал «Compas_71 Едем по Туле». 

Отключения связаны с ремонтными работами. Будь внимательны.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
отключение светофора
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В День Победы в Тульской области родилось 18 детей
В День Победы в Тульской области родилось 18 детей
Волейболистка Ольга Юрьева покидает «Тулицу»
Волейболистка Ольга Юрьева покидает «Тулицу»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.