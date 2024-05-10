На выходных в центре Тулы отключат светофор

Фото из архива Myslo.

11 и 12 мая с 8.30 до 15.00 на пересечении улиц Л. Толстого и Свободы отключат светофоры. Об этом сообщает телеграм-канал «Compas_71 Едем по Туле».

Отключения связаны с ремонтными работами. Будь внимательны.