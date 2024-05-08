Общественники помогли с отливкой и установкой колоколов в храме Рождества Христова в Туле

Вновь услышать звон колоколов приходу храма Рождества Христова помогли члены Общественной палаты Тульской области Игорь Крюков и Елена Шмелева.

Ранее настоятель храма отец Александр обратился к своему земляку и другу Игорю Крюкову за помощью в изготовлении и установке колоколов на колокольню храма.

«Я не мог отказать в такой просьбе отцу Александру, — отмечает сам Игорь Крюков на своей странице ВКонтакте. — Задача была непростая, ведь колокол был нужен не какой-нибудь, а весом почти в тонну. Но самое главное, что это благое, нужное дело, и у нас оно получилось! Хочу поблагодарить за это мою коллегу из Общественной палаты Елену Шмелеву, а также Татьяну Ларину, Ростислава Субботу и многих других за поддержку. И пусть колокольный звон отгоняет ненастья не только от жителей города Тулы, но и всей России, принося радость в их сердца».