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Общественники помогли с отливкой и установкой колоколов в храме Рождества Христова в Туле

Общественники помогли с отливкой и установкой колоколов в храме Рождества Христова в Туле

Во вторник, 7 мая, состоялось водружение колокола на один из старейших в Туле храмов, расположенный на ул. Карла Маркса.

Вновь услышать звон колоколов приходу храма Рождества Христова помогли члены Общественной палаты Тульской области Игорь Крюков и Елена Шмелева.

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Ранее настоятель храма отец Александр обратился к своему земляку и другу Игорю Крюкову за помощью в изготовлении и установке колоколов на колокольню храма.

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«Я не мог отказать в такой просьбе отцу Александру, — отмечает сам Игорь Крюков на своей странице ВКонтакте. — Задача была непростая, ведь колокол был нужен не какой-нибудь, а весом почти в тонну. Но самое главное, что это благое, нужное дело, и у нас оно получилось! Хочу поблагодарить за это мою коллегу из Общественной палаты Елену Шмелеву, а также Татьяну Ларину, Ростислава Субботу и многих других за поддержку. И пусть колокольный звон отгоняет ненастья не только от жителей города Тулы, но и всей России, принося радость в их сердца».

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