В Туле сносят корпус хлебокомбината на ул. Комсомольской

Фото Алексея Пушкина.

Здание опустело в этом году.

В Туле сносят знаковое здание советских лет - корпус хлебокомбината на ул. Комсомольской. Он был введен в эксплуатацию в 1932 году.

Здание перестало использовать в 2024-м. А пару месяцев назад закрылся хлебный магазин, находящийся в этом корпусе.