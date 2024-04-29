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В Туле сносят корпус хлебокомбината на ул. Комсомольской
Фото Алексея Пушкина.

В Туле сносят корпус хлебокомбината на ул. Комсомольской

Здание опустело в этом году.

В Туле сносят знаковое здание советских лет - корпус хлебокомбината на ул. Комсомольской. Он был введен в эксплуатацию в 1932 году. 

Здание перестало использовать в 2024-м. А пару месяцев назад закрылся хлебный магазин, находящийся в этом корпусе.

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Автор:
сегодня, в 16:59 0
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