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Туляк Дмитрий Андросов подарил Леониду Якубовичу самовар и пряник
Кадр из видео Первого канала

Туляк Дмитрий Андросов подарил Леониду Якубовичу самовар и пряник

Наш земляк принял участие в выпуске капитал-шоу «Поле Чудес», который был показан на Первом канале в субботу, 27 апреля.

Тульский предприниматель, общественный деятель и заместитель руководителя реготделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Дмитрий Андросов принял участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале.

Туляк играл в третьей тройке игроков, которой предстояло угадать, каким словом раньше на Урале называли незаконченную постройку или недавно возведённое здание.

На телешоу Дмитрий Андросов приехал с подарками – бессменному ведущему передачи Леониду Якубовичу он вручил огромный тульский пряник и старинный самовар, а всех присутствующих в зале зрителей угостил баранками.

Леонид Аркадьевич тоже не остался в долгу – благодаря выпавшему на барабане сектору «Приз», Дмитрий уехал домой с новеньким садовым грилем, а его дочка Таисия в награду за рассказанное стихотворение получила от мэтра российского телевидения куклу.

Выпуск с участием нашего земляка можно посмотреть здесь.

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Тула

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