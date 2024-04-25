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В Тульской области появится первый в России завод по производству лимонной кислоты

В Тульской области появится первый в России завод по производству лимонной кислоты

Сейчас ведется строительство предприятия.

В Особой экономической зоне «Узловая» продолжается строительство первого в России завода по производству лимонной кислоты. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Тульской области сообщил первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Вячеслав Федорищев.

Сейчас рынки этих органических кислот полностью обеспечиваются поставками из Китая. По словам Федорищева, предприятие полностью обеспечит внутреннее российское потребление, а также закроет потребности в этом веществе в странах СНГ. 

Также предприятие собирается развивать производство полимолочной кислоты, применяемой в косметологии и в лекарственных целях.

Точная дата запуска не была названа в докладе, однако два года назад сообщалось, что производство начнется в 2024 году.

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Автор:
сегодня, в 18:02 +1
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Люди
Вячеслав Федорищев
Место
ТулаТульская областьУзловая

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