В Тульской области появится первый в России завод по производству лимонной кислоты

В Особой экономической зоне «Узловая» продолжается строительство первого в России завода по производству лимонной кислоты. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Тульской области сообщил первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Вячеслав Федорищев.

Сейчас рынки этих органических кислот полностью обеспечиваются поставками из Китая. По словам Федорищева, предприятие полностью обеспечит внутреннее российское потребление, а также закроет потребности в этом веществе в странах СНГ.

Также предприятие собирается развивать производство полимолочной кислоты, применяемой в косметологии и в лекарственных целях.

Точная дата запуска не была названа в докладе, однако два года назад сообщалось, что производство начнется в 2024 году.