В Алексине двое мужчин обокрали склад Wildberries почти на 2 млн рублей: суд вынес приговор

Фото пресс-службы судов и УСД Тульской области.

Алексинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Арена К. и Артёма Ш. , обвиняемых в п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ.

Следствием установлено, что в декабре 2023 года обвиняемые, договорившись с неустановленным лицом, решили обокрасть склад Wildberries, расположенный в деревне Новое Клейменово.

Неустановленное следствием лицо осуществило сбор товара в три гофры по направлению «Алексин — Белая Дача», о чем уведомило подельников. 28 декабря 2023 года обвиняемые на арендованном автомобиле марки ГАЗель приехали к воротам склада. Получив соответствующий QR-код и предоставив его ответственному за отгрузку, поместили товар в машину, после чего уехали со склада. Ущерб от их действий составил 1 776 807, 13 руб.

Приговором суда Артёму Ш. назначено наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком и возложением дополнительных обязанностей; ранее судимому Арену К. — 2 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 550 тысяч руб.