В Туле ремонт двора остановился из-за припаркованного автомобиля: владелец сейчас на СВО

В редакцию Myslo обратились жители одного из дворов по улице Некрасова. По словам жильцов, их двор должны были благоустроить в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Работы вовсю начались, но пару недель назад застопорились — из-за припаркованного у дома автомобиля.

— Владелец машины, лейтенант ВДВ, сейчас героически воюет на СВО, — рассказывают жильцы дома. — Соответственно, когда у него будет отпуск — неизвестно. Его телефонного номера ни у кого нет. Жену лейтенанта уже больше месяца мы не видели, видимо, она с ребенком уехала за город к родителям. Вот и получается, что ремонтные работы остановились — убрать-то машину некому.

Жители дома обращались в полицию и администрацию, но там лишь разводят руками, не зная, что можно в данной ситуации предпринять.

Хотя у городских властей существует постановление, согласно которому именно они должны поручить стражам порядка отыскать владельцев бесхозного автомобиля.

— Мы обращались и на горячую линию губернатора, и администрации доказывали, что именно они должны помочь решить проблему, — продолжают жители. — Вызывали от отчаяния сотрудников ППС, но толку ноль. А ведь в экстренных ситуациях администрация может пригнать эвакуатор, отогнать авто, а потом вернуть на место —естественно, все это сделав под видеофиксацию. Но уже больше месяца мы топчемся на одном месте, и выхода не видно.

Как рассказали Myslo в администрации, город окажет содействие в помощи в розыске владельцев автомобиля, если жители оставят необходимое заявление в теруправление по Центральному округу Тулы.