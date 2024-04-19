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Жители Тульской области задолжали за газ 274 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Жители Тульской области задолжали за газ 274 млн рублей

Поставку газа ограничили 179 злостным неплательщикам.

По состоянию на 1 апреля просроченная задолженность жителей Тульской области за услуги газоснабжения составляет 274 млн рублей. В списке должников числятся 69 тысяч абонентов. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Тула».

В адрес неплательщиков направили 61 тысячу уведомлений об отключении подачи газа в случае неоплаты.

С начала года специалисты региональной газовой компании приостановили подачу газа 179 злостным неплательщикам, суммарный долг которых составил 1,3 млн рублей. Восстановление газоснабжения должникам возможно только при условии полного погашения задолженности и оплаты затрат на отключение и повторное подключение газа.
 

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