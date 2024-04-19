Жители Тульской области задолжали за газ 274 млн рублей

Фото из архива Myslo.

По состоянию на 1 апреля просроченная задолженность жителей Тульской области за услуги газоснабжения составляет 274 млн рублей. В списке должников числятся 69 тысяч абонентов. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Тула».

В адрес неплательщиков направили 61 тысячу уведомлений об отключении подачи газа в случае неоплаты.

С начала года специалисты региональной газовой компании приостановили подачу газа 179 злостным неплательщикам, суммарный долг которых составил 1,3 млн рублей. Восстановление газоснабжения должникам возможно только при условии полного погашения задолженности и оплаты затрат на отключение и повторное подключение газа.

