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Тульский государственный хор принял участие в мировой премьере оперы Чайковского
Фото предоставлено Тульской областной филармонией.

Тульский государственный хор принял участие в мировой премьере оперы Чайковского

18 апреля в московском зале «Зарядье» состоялась премьера, посвященная 150-летию со дня рождения Николая Рериха.

Помимо камерного хора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского партии в опере исполнил Тульский государственный хор. Об этом Myslo рассказали в областной филармонии. 

В основу оперы композитора Александра Чайковского «Милосердие» легла единственная дошедшая до нас пьеса художника Николая Рериха, созданная после окончания Первой мировой войны в канун Октябрьской революции. Александр Чайковский и с либреттист Николай Денисов усилили лирическую составляющую пьесы. В произведении преломляются многие музыкальные традиции и композиционные техники. Так, приемы атональной музыки соединяются с электронной и рок-музыкой.

Тульский государственный хор исполнил партии наравне с хором студентов ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, а также солистами ведущих московских театров. Хормейстером сводного хора выступил Александр Соловьев.

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Автор:
сегодня, в 18:02 0
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Место
Тульский государственный хорТульская областная филармония

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