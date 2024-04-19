Тульский государственный хор принял участие в мировой премьере оперы Чайковского

Фото предоставлено Тульской областной филармонией.

Помимо камерного хора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского партии в опере исполнил Тульский государственный хор. Об этом Myslo рассказали в областной филармонии.



В основу оперы композитора Александра Чайковского «Милосердие» легла единственная дошедшая до нас пьеса художника Николая Рериха, созданная после окончания Первой мировой войны в канун Октябрьской революции. Александр Чайковский и с либреттист Николай Денисов усилили лирическую составляющую пьесы. В произведении преломляются многие музыкальные традиции и композиционные техники. Так, приемы атональной музыки соединяются с электронной и рок-музыкой.

Тульский государственный хор исполнил партии наравне с хором студентов ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, а также солистами ведущих московских театров. Хормейстером сводного хора выступил Александр Соловьев.