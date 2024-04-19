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В Туле двое подростков-нарушителей едва не попали под машину

В Туле двое подростков-нарушителей едва не попали под машину

Видео с опасной дорожной ситуацией опубликовали в Сети.

На ул. Фридриха Энгельса в Туле двое подростков выбежали на проезжую часть и едва не попали под колеса машины. Запись с видеорегистратора авто опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

«… выскочили под колёса. Хорошо, что езжу не быстро, да и признаться, видел их на обочине. А вот если бы отвлёкся… Было стойкое желание догнать и пинков надавать, но в машине сидел сын, для которого это стало бы плохим примером, а вот поведение этих… Тула, ул. Ф. Энгельса, 137», — эмоционально прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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сегодня, в 19:58 +1
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