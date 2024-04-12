Похолодает, но все равно выше нормы: Вильфанд спрогнозировал погоду на ближайшие выходные

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В пятницу в Москве и Туле после практически летней погоды стартовало похолодание.

Температура воздуха начала понижаться в ночь на 12 апреля. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, похолодало заметно, однако температура все еще выше климатической нормы на 7 градусов.

По словам метеоролога, днем в пятницу в столице будет +14-16°С, по области до +17°С. И такой температурный фон останется в выходные.

По словам Вильфанда, в воскресенье во второй половине дня ожидается дождь, пока небольшой. Понедельник будет дождливым, похолодает еще больше: днем ожидается + 8-13°С. Такая температура всего на 3 градуса, но все еще выше апрельской нормы.

Тем временем Gismeteo прогнозирует в Тульской области +16°С и в субботу, и в воскресенье, небольшой дождь в субботу вечером и в воскресенье после обеда.