На XXXII чемпионате России по плаванию разыграли 43 комплекта наград. Представители Тульской области завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.
В числе победителей — щекинский пловец, мастер спорта Александр Баталкин.
Фото МО Щёкинский район
Щёкинский спортсмен занял первое место на чемпионате России по плаванию
Всего представители Тульской области завоевали на соревнованиях 15 медалей.
На XXXII чемпионате России по плаванию разыграли 43 комплекта наград. Представители Тульской области завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.
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