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Тульские таксисты не вышли на линию: «Яндекс перестал допускать к работе водителей без статуса самозанятого»
Фото Алексея Пирязева.

Тульские таксисты не вышли на линию: «Яндекс перестал допускать к работе водителей без статуса самозанятого»

Сегодня таксистов «Яндекс GO» на улицах Тулы было меньше.

В Туле водители такси заметили, что платформа «Яндекс GO» не выпускает их на линию, пока те не подтвердят статус самозанятого. Агрегатор ссылается на действующее законодательство. Об этом Myslo сообщили читатели.

Так, чтобы получить заказ, машина должна быть внесена в реестр автомобилей. А водитель — сотрудничать с сервисом напрямую или через таксопарк по договору самозанятости. 

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— Сегодня некоторые водители «Яндекс GO» решили не выйти на линию. Это связано с резким понижением заработка и введением обязательного оформления самозанятости, — сообщил Myslo один из собеседников. 

Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу Закон «О такси». Он разрешил работу в такси водителям с налоговым статусом самозанятого. 

— По новому закону водители как самозанятые физические лица смогут сотрудничать с сервисом напрямую или через таксопарк по агентскому договору, если получат разрешение на деятельность перевозчика. Для оформления этого разрешения нужна справка об отсутствии или наличии судимости. Если поездки будут выполняться на собственном автомобиле, его данные надо внести в реестр автомобилей такси, он свой в каждом регионе. Вносить эти данные в реестр смогут сами самозанятые водители, получившие разрешение перевозчика, — отметили в службе поддержки сервиса. 

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сегодня, в 17:16 +1
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