В Туле пройдёт фестиваль красоты, грации и таланта

Представительницы Тульского региона поборются за право представить нашу область в финале Всероссийского конкурса красоты «Миссис и Мисс Россия/Вселенная».

18 апреля в 18.00 в ДК «Туламашзавод» состоится большой фестиваль красоты, моды и таланта — финальное шоу V юбилейного областного конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область 2025» и XIV областного фестиваля красоты и таланта «Краса России — Тула 2024».

Одни из самых красивых, грациозных и талантливых представительниц Тульского региона поборются за высокие титулы и право представить нашу область в финале Всероссийского конкурса «Миссис и Мисс Россия/Вселенная» и XXX юбилейного фестиваля красоты и таланта «Краса России».

Вашему вниманию будут представлены конкурсные выступления и шоу талантов участниц, выступление титулованных красавиц прошлых лет, показы новых коллекций профессиональными моделями Gold models и Gold models kids, торжественная церемония награждения.

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