Рейд ГИБДД: в Туле с начала марта поймали 57 нелегальных таксистов

Фото Алексея Пирязева.

В Туле сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия по соблюдению правил перевозки пассажиров легковым такси. Особое внимание уделяется исполнению таксистами требований безопасности дорожного движения, наличию водительского удостоверения установленного образца, разрешения на осуществление деятельности и др.

Так, с 1 марта по настоящее время было задержано 57 человек, которые управляли транспортными средствами на основании национального водительского удостоверения.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рулей; на должностных лиц — от 45 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Госавтоинспекция обращает внимание туляков на то, что пользование услугами нелегальных перевозчиков представляет угрозу жизни и здоровью.