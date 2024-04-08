За три месяца тульский Роспотребнадзор снял с продажи полтонны мяса

По итогам проверок возбуждены 27 административных дел, приостановлена работа 18 организаций общепита, снято с реализации 520,2 кг мясной продукции.

Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием маркировки и документов на продукты, нарушением сроков годности продукции и антисанитарией.

На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» были проверены 65 проб мясной продукции. Один образец мясных полуфабрикатов не соответствовал микробиологическим показателям.

Работа заведения, в котором продавался некачественный продукт, приостановлена до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований.