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В Туле откроется выставка в честь 175-летия легендарного оружейника Сергея Мосина

В Туле откроется выставка в честь 175-летия легендарного оружейника Сергея Мосина

Гостям покажут более 30 экспонатов, среди которых различные варианты «мосинок», в том числе редкие опытные образцы.

В четверг, 11 апреля, в 12.00 в Тульском государственном музее оружия откроется выставка в честь 175-летия выдающегося изобретателя и организатора оружейного производства Сергея Ивановича Мосина.

Этот проект раскрывает главные вехи жизни легендарного тульского оружейника с его первых шагов в изобретательской деятельности до достижения им вершин военно-технической мысли своего времени.

Посетители увидят более 30 экспонатов, среди них различные винтовки системы С. И. Мосина, в том числе редкие опытные образцы, демонстрирующее богатое творческое наследие легендарного тульского оружейника, спортивное и охотничье оружие на базе «мосинки», копии документов, раскрывающих процесс разработки и принятия винтовки на вооружение, ее производства и службы в войсках.

Выставка будет работать до 24 июля.

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