В Тульской области средний возраст невест в марте составил 37 лет

В марте 2024 года в Тульской области было заключено 508 браков. Средний возраст женихов составил 35 лет, невест — 37 лет. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.
487 пар развелись.
Статистику предоставил региональный комитет по делам ЗАГС.
В марте 2024 года в Тульской области было заключено 508 браков. Средний возраст женихов составил 35 лет, невест — 37 лет. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.
487 пар развелись.
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