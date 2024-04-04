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В Тульской области средний возраст невест в марте составил 37 лет
Фото ru.freepik.com.

В Тульской области средний возраст невест в марте составил 37 лет

Статистику предоставил региональный комитет по делам ЗАГС.

В марте 2024 года в Тульской области было заключено 508 браков. Средний возраст женихов составил 35 лет, невест — 37 лет. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

487 пар развелись.
 

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