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Пруд в поселке Первомайском под Щёкино заполнился мертвой рыбой
Фото и видео жителей пгт. Первомайского.

Пруд в поселке Первомайском под Щёкино заполнился мертвой рыбой

Жители бьют тревогу.

Жители поселка Первомайского Щёкинского района рассказали Myslo, что местный пруд заполнен мертвой рыбой.

— В прошлые зимы не было такого кошмара. Несколько лет в пруд запускали мальков белого амура. Есть предположения, что этой зимой рыба задохнулась из-за того, что не делали лунки во льду для доступа воздуха или, возможно, перекрывали поступление воды в пруд. Администрация не разъясняет сложившуюся ситуацию.
 

Пруд, в котором погибла рыба, не благоустроен.

— Эта зима отличается еще тем, что осенью разобрали причал и не закончили его ремонт. Раньше возле причала делали проруби люди, которые занимаются моржеванием, и рыбаки. В эту зиму такого сделать было невозможно, — рассказали местные жители.

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