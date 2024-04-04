Пруд в поселке Первомайском под Щёкино заполнился мертвой рыбой

Фото и видео жителей пгт. Первомайского.

Жители поселка Первомайского Щёкинского района рассказали Myslo, что местный пруд заполнен мертвой рыбой.

— В прошлые зимы не было такого кошмара. Несколько лет в пруд запускали мальков белого амура. Есть предположения, что этой зимой рыба задохнулась из-за того, что не делали лунки во льду для доступа воздуха или, возможно, перекрывали поступление воды в пруд. Администрация не разъясняет сложившуюся ситуацию.



Пруд, в котором погибла рыба, не благоустроен.

— Эта зима отличается еще тем, что осенью разобрали причал и не закончили его ремонт. Раньше возле причала делали проруби люди, которые занимаются моржеванием, и рыбаки. В эту зиму такого сделать было невозможно, — рассказали местные жители.