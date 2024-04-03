Тульский опыт представлен на крупнейшем форуме по развитию парков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов, директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных, а также представители стран БРИКС.

На тульском стенде демонстрировали видеоролики об особо охраняемых природных территориях и туристических маршрутах региона.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе уделяется пристальное внимание развитию экологии и туризма.

— Правительство Тульской области активно вовлекает инвесторов в проекты благоустройства новых общественных пространств и парковых зон, ведет большую работу по сохранению и развитию уникальных природных объектов. Участие в таких масштабных мероприятиях, как ParkSeason Expo, позволяет продвигать как регион в целом, так и отдельные проекты по развитию мест для отдыха, — отметил Сергей Егоров.