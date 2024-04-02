Туляки бьют тревогу: бывший «Дом здоровья» ремонтируют с нарушением норм безопасности

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По словам читателей, территория вокруг здания не огорожена, предупредительные надписи отсутствуют, а на этажах работают люди без страховки и касок.

В редакцию Myslo обратились жители Зареченского округа Тулы. Они рассказали, что на территории бывшего «Дома здоровья» на Веневском шоссе ведутся масштабные работы – в здании частично демонтируют стены и перекрытия:

«Под обломками гуляют люди, ничего не огорожено, никаких предупредительных надписей нет. На этажах находятся работники без касок и какой-либо защитной экипировки. Разве так можно? Где паспорт объекта? Где соблюдение элементарных норм безопасности?»

Напомним, здание бывшего профилактория «Дом здоровья» было выкуплено в октябре прошлого года специализированным застройщиком «Внешстрой» за 26,1 млн рублей.