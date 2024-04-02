  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки бьют тревогу: бывший «Дом здоровья» ремонтируют с нарушением норм безопасности - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки бьют тревогу: бывший «Дом здоровья» ремонтируют с нарушением норм безопасности
Фото предоставлено читателями

Туляки бьют тревогу: бывший «Дом здоровья» ремонтируют с нарушением норм безопасности

По словам читателей, территория вокруг здания не огорожена, предупредительные надписи отсутствуют, а на этажах работают люди без страховки и касок.

В редакцию Myslo обратились жители Зареченского округа Тулы. Они рассказали, что на территории бывшего «Дома здоровья» на Веневском шоссе ведутся масштабные работы – в здании частично демонтируют стены и перекрытия:

«Под обломками гуляют люди, ничего не огорожено, никаких предупредительных надписей нет. На этажах находятся работники без касок и какой-либо защитной экипировки. Разве так можно? Где паспорт объекта? Где соблюдение элементарных норм безопасности?»

Напомним, здание бывшего профилактория «Дом здоровья» было выкуплено в октябре прошлого года специализированным застройщиком «Внешстрой» за 26,1 млн рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:47 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонтДом здоровьяпрофилакторийнарушение правил безопасности
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Октябрьской нарушитель ПДД устроил аварию: видео
На ул. Октябрьской нарушитель ПДД устроил аварию: видео
Житель Суворова получил штраф за дискредитацию ВС РФ в день выборов
Житель Суворова получил штраф за дискредитацию ВС РФ в день выборов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.