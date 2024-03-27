Где в Туле отключат электроэнергию 28 марта

В четверг энергетики обесточат следующие дома:
- ул. Галкина, 1, 1-а/1, 1-а, 1-б, 4, 4-а, 4-б, 4-в,
- ул. Луначарского, 1, 8, 8-а, 9, 10, 10-б, 12,
- ул. Демидовская Плотина, 1-а, 20, 31,
- ул. Октябрьская, 3, 7, 9, 10-б, 11,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,
- ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22,
- пр-д Тульский, 1, 2, 3,
- ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,
- ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 10-а, 12-а, 19-б, 59-а,
- ул. М. Горького, 263,
- пр-т Ленина, 94, 96,
- ул. 9 Мая, 2, 8, 8-а,
- ул. Смидович, 12, 12-а, 12-б,
- ул. Пионерская, 37-61 (нечётн.), 56-70 (чётн.), 1, 23, 70-а,
- ул. 1-я Хомутовка, 37,
- ул. Колетвинова, 27, 29, 31,
- ул. Староникитская, 73-а, 73-б,
- ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.), 30-а, 38-а, 35-а, 37-а,
- ул. Кутузова, 19, 19-а, 21, 23,
- ул. Шухова, 17, 19, 21,
- ул. Баженова, 10-б, 12-а, 14, 14-а, 16,
- пос. Трудовой, 145-148, 150-186, 140.