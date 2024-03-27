Алексей Дюмин встретился с семьями участников СВО, получивших Почетные письма на Родину

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Такие письма – благодарность родственникам и наставникам за то, что вырастили достойного мужчину.

В мероприятии принял участие Михаил Давыдов – командир войсковой части, где служат туляки. Он одним из первых поддержал инициативу отметить заслуги парней Почетными письмами на Родину, в которых рассказано о вкладе военнослужащих в общую победу.

Почетное письмо на Родину – это сообщение по месту жительства родителей либо по месту прежней работы или учебы военнослужащего об образцовом выполнении им воинского долга и о полученных поощрениях.

– Страна должна знать и чтить своих героев. Имя каждого, кто с честью выполняет свой воинский долг, должно быть вписано в историю Отечества. Почетные письма на Родину – это важно. Они должны передаваться в семьи, в школы, в трудовые коллективы, чтобы о наших героях знали все и ставили их в пример. На их подвигах нужно воспитывать нашу молодежь, – сказал Алексей Дюмин.

Михаил Давыдов рассказал, что в его части служат около тысячи туляков. Каждый из них проявляет мужество, стойкость. Он рассказал о военнослужащих, которые имеют высокие награды, о тех, кто после ранения продолжает выполнять боевые задачи.

От себя и от всего личного состава он поблагодарил губернатора за помощь с поставкой техники, обмундирования, передачей посылок, которую на постоянной основе оказывает регион, а также за передачу писем, оберегов, свечей от детей, школьников, студентов. Он отметил, что каждая посылка доходит до военнослужащих, которым она была адресована.

Глава региона поблагодарил всех неравнодушных жителей региона, детей и взрослых, представителей бизнеса за помощь военным и отметил, что с самого начала проведения специальной военной операции жители Тульской области объединились и помогают участникам СВО.

Участники встречи рассказали о том, как проходит служба их близких, о региональных мерах поддержки, а также о своих волонтерских проектах. В ходе встречи жена тульского военного зачитала Губернатору письмо 7-летнего сына, в котором он рассказал, что хочет быть как папа, когда вырастет и пожелал, чтобы каждый день губернатора начинался с улыбки. Алексей Дюмин обещал обязательно ответить на письмо.

По его словам, забота о семьях военнослужащих – приоритетная задача правительства Тульской области: за каждой семьей закреплен куратор, к которому можно обращаться с любыми вопросами.

Алексей Дюмин поручил проработать введение региональной награды с денежной выплатой отличившимся военнослужащим, а также поблагодарил семьи военных:

– Спасибо за терпение, за бессонные ночи! Спасибо вам за то, что поддерживаете и ждете наших героев. Ваши сыновья, мужья, отцы с честью, доблестью и мужеством выполняют боевые задачи, приближая нашу победу. Ими гордится вся область, вся Россия!