За неделю туляки 73 раза пожаловались на протекающие крыши

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На оперативном совещании под руководством Алексея Дюмина были рассмотрены обращения жителей региона. Туляк, проживающий в доме № 147 на ул. Болдина, сообщил, что из-за повреждения находящейся на чердаке трубы многоэтажка осталась без отопления.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, в доме проводится капремонт крыши. Трубопровод системы центрального отопления был поврежден 17 марта. В тот же день сотрудники управляющей компании устранили поломку. Тепло подаётся в квартиры в штатном режиме.

Алексей Дюмин отметил, что от туляков продолжают поступать жалобы на протечки крыш. За минувшую неделю поступило 73 таких обращения. Министерству ЖКХ совместно с Госжилинспекцией предстоит оперативно отработать каждое из них.