  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За неделю туляки 73 раза пожаловались на протекающие крыши - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За неделю туляки 73 раза пожаловались на протекающие крыши
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

За неделю туляки 73 раза пожаловались на протекающие крыши

Губернатор поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.

На оперативном совещании под руководством Алексея Дюмина были рассмотрены обращения жителей региона. Туляк, проживающий в доме № 147 на ул. Болдина, сообщил, что из-за повреждения находящейся на чердаке трубы многоэтажка осталась без отопления.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, в доме проводится капремонт крыши. Трубопровод системы центрального отопления был поврежден 17 марта. В тот же день сотрудники управляющей компании устранили поломку. Тепло подаётся в квартиры в штатном режиме.

Алексей Дюмин отметил, что от туляков продолжают поступать жалобы на протечки крыш. За минувшую неделю поступило 73 таких обращения. Министерству ЖКХ совместно с Госжилинспекцией предстоит оперативно отработать каждое из них.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещаниежалобы туляковпротекает крышакровля
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы передумала и решила отремонтировать ул. Нестерова
Администрация Тулы передумала и решила отремонтировать ул. Нестерова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.