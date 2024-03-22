Самые бюджетные квартиры в двух шагах от центра Тулы: обзор Myslo

Фото: avito.ru

На рынке вторичного жилья цены растут не по месяцам, а по дням. Угадать стоимость конкретной квартиры по внешнему виду довольно сложно. Один из ключевых факторов, влияющих на цену жилья – расположение.

В этот раз мы решили проверить, сколько стоят и как выглядят самые бюджетные квартиры, находящиеся в шаговой доступности от центральной улицы Тулы – проспекта Ленина.

Помимо расположения, мы искали объекты с низкой ценой (до 4 млн рублей), продажей от собственника и отсутствием юридических проблем. Таких квартир нашлось 17, самые интересные – здесь. Поехали!

Первым, по традиции, идёт самый дешёвый вариант. Сегодня это двухкомнатная квартира в деревянном доме № 47 по ул. Гоголевской, построенном аж в 1917 году.

Первый этаж, 45 кв. м., сделан минимальный косметический ремонт. Все коммуникации в исправном состоянии, комнаты изолированные, окна выходят во двор. Цена – 2,6 млн рублей, подробное описание отсутствует.

Почти за 3 млн рублей продаётся «двушка» в трехэтажной «сталинке» на ул. Тургеневской. 32,4 кв. м., комнаты тоже изолированные, санузел – раздельный. Квартира переделана из однокомнатной, в каждой из комнат есть окно. Жилье продаётся под чистовую отделку.

Установлены пластиковые окна, проложена новая проводка, стоят счётчики на воду. электрическая проводка. Стены обшиты гипсокартоном, новый деревянный пол, произведена шумо- и гидроизоляция. Установлены новые радиаторы отопления, заменены трубы.

В доме № 20 по ул. Мориса Тореза выставлена на продажу 32-метровая однокомнатная квартира на последнем, пятом этаже. Санузел совмещённые, есть балкон, окна выходят во двор. Дом 1959 года постройки, в квартире есть дополнительная кладовая для хранения вещей.

Вот что пишет продавец: «Заменена сантехника, установлены новые окна ПВХ, залита новая балконная плита, новая колонка-автомат». Дом после полного капремонта, тихий зеленый двор с большой парковкой, замечательные соседи». Цена – 3,3 млн рублей.

За аналогичную по площади и планировке квартиру в доме № 147-А по ул. Ф. Энгельса продавец рассчитывает получить 3,55 млн рублей. Пятый этаж, сделан качественный евроремонт.

Кухня объединена с жилой комнатой, между ними расположена барная стойка. Рядом с домом – школа, детский сад, две поликлиники, а также театры, супермаркеты и остановки общественного транспорта.

Самый дорогой вариант на сегодня – однокомнатная квартира в доме № 1-Г по ул. Оружейной. Последний этаж, 31,3 кв. м. Сделан хороший ремонт, замены радиаторы отопления, электропроводка и трубы.

Окна выходят во двор. Продавец уточняет, что квартира очень светлая и теплая, полностью меблированная, подойдет для проживания или сдачи в аренду. Цена – 3950000 рублей.