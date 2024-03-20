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Детская площадка в Малых Гончарах: заставить подрядчика переделать или вернуть деньги?

Детская площадка в Малых Гончарах: заставить подрядчика переделать или вернуть деньги?

Жители уже два года воюют за детскую площадку. Причина распрей – некачественно проведенные, по мнению жителей, работы в рамках программы «Народный бюджет».

Новая детская площадка у домов № 8, 9, 10 и 11 в квартале Малые Гончары в Туле появилась в 2022 году. Работы планировались по «Народному бюджету», собственники квартир собрали 250 тыс. рублей в качестве софинансирования. Средства собирали со всех четырех многоквартирных домов, стоящих вокруг площадки. Если учесть, что о благоустройстве заговорили за несколько лет до этого, в 2019 году провели собрание, приняли решение об участии в проекте, подали заявку и победили в конкурсе, то ждали ее как минимум три года. И не дождались…

Лариса Чернова

— Мы собирали 5% от общей суммы — 200 тыс. руб. — от жителей и 50 тыс. — от депутатов, поскольку нам обещали площадку за 5 млн руб. Работы начались под конец строительного сезона в 2021 году, велись еле-еле и завершились только весной 2022 года. Все детское оборудование устанавливали в морозы. Мы не подписали акт приемки, потому что площадка не соответствовала заявленному нами проекту, — рассказывает Лариса Чернова, председатель совета дома № 8 кв-л Малые Гончары. — Покрытие должно было быть резиновым, а нам насыпали песок; территорию не разровняли, газонов нет, не установили подвесные сиденья на качелях, поэтому пользоваться ими невозможно. Последних нет и по сей день. Спустя три года мы пользуемся площадкой только процентов на 40. Дети постарше еще кое-как играют, а маленьких просто небезопасно туда отправлять: не то что играть, там ходить просто нельзя — она вся в колмышках! 

Из-за того что жители не подписывали документы о приеме работ, у подрядчика возникли сложности с оплатой. 

Выстраивать диалог с жителями и устранять недочеты он не спешил. Зато обратился в суд с иском к администрации и потребовал денег. Каково было удивление жителей, когда он выиграл и получил за работу 2 млн рублей!

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— Вместо резинового покрытия — песок, по смете его якобы было привезено 178 тонн, это 15 КамАЗов. Но нам же высыпали только четыре! — говорит Лариса Чернова. — Газон по смете обошелся в 300 тыс. рублей, но его нету вообще, как и качелей. Указанный в договоре как подрядчик ИП Агулов не был на объекте ни разу, вместо него работы выполнял субподрядчик. Агулов же не отвечает на наши письма и телефонные звонки.

4ITtm-yt5v0.jpgКачели, установленные в 2022 году, так и не получили подвесные сиденья.

Попытки жителей квартала связаться с основным подрядчиком ни к чему не привели. В 2023 году Лариса Чернова начала через соцсети пытаться привлечь внимание к проблеме. Официальный аккаунт администрации Тулы в «ВКонтакте» 3 августа 2023 года ей сообщил:

«Дефектный акт был согласован жителями. Перечень оборудования утвержден инициативной группой жителей. Работы выполнены по сметной документации и техническому заданию. Оплата выполненных работ была произведена по решению арбитражного суда Тульской области».

Жителям Малых Гончаров осталось неясным: если «дефектный акт был согласован жителями» и подписан ими, то зачем подрядчику понадобилось обращаться в суд за получением причитающегося ему денежного вознаграждения? 

18 августа 2023 года территориальное управление по Зареченскому округу предложило провести собрание жителей и принять решение о возврате 250 тыс. рублей, а на 2024 год внести двор снова в программу «Народный бюджет» для обустройства резинового покрытия.

— То есть не перестроить площадку за счет подрядчика, который выполнил ее вне проекта, не найти и наказать виновных, а ещё раз потратить государственные деньги! Мы провели собрание, и большая часть жителей поддержала предложение не забирать день­ги — нам нужна достойная площадка, вот и находите подрядчика и заставляйте его переделывать, а не тратьте еще раз бюджетные деньги. Почему мы дважды должны вступать в одну и ту же программу с одной и той же площадкой?

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Осенью Лариса Чернова обратилась в Следственный комитет с заявлением, после которого были назначены экспертизы.

— Проверку спустили в Зареченский отдел СК, от потерпевшей стороны показания записали только от одной старшей, при этом обстоятельно опросили многих рядовых чиновников и даже подрядчика Агулова. 

Перед Новым годом пришёл отказ в возбуждении уголовного дела — виновных установить не удалось. Получается, что все честно выполняли свою работу, просто получилось не очень. 

Срок ответа задержали: отправили 22.12.2023, а должны были 07.12.23. Странно вот что: в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь СК пишет о том, что площадка была построена по программе «Народный бюджет», что от службы единого заказчика ГСЕЗ проект курировали инженеры. Также говорится, что ИП Агулов не имел своей техники и рабочих, поэтому он «попросил» поучаствовать 
ООО «ДСУ1» — так и написано. Однако в беседе со мной чиновники говорят, что площадка была сделана не по «Народному бюджету», а на городские деньги, поэтому и предлагают забрать наши 250 тыс. рублей. 

В управлении по благоустройству сообщили:

«В 2022 году по программе „Народный бюджет“ во дворе многоквартирных домов № 8,9,10,11 в кв-ле Малые Гончары установлена детская площадка. Подрядная организация сделала асфальтирование пешеходных дорожек, озеленение, установила детское игровое и спортивное оборудование, травмобезопасное покрытие из песка, ограждения, скамейки и урны. Все элементы установлены качественно, без дефектов и соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации. В июле 2022 года проводилась приемка работ, но инициативная группа отказалась подписать акт без объяснения причин. Подрядная организация обратилась в арбитражный суд Тульской области, на основании его решения оплата была произведена. 

Так как денежные средства выплачены не в рамках предоставленных лимитов регионального проекта «Народный бюджет», а на основании решения арбитражного суда Тульской области, софинансирование жителей в размере 250 000 рублей не использовано и, соответственно, подлежит возврату по заявлению жертвователя. С жителями проводили собрание, на котором был разъяснен порядок возврата денежных средств, а также возможность участия в региональном проекте «Народный бюджет» с использованием собранных жителями денежных средств на обустройство резинового покрытия. Заявлений на вступление в «Народный бюджет» или на возврат средств от жителей не поступало. 

Срок подачи заявления о возврате средств не ограничен. Условиями регионального проекта «Народный бюджет» возможно повторное участие объекта с иными видами работ.

 Участие в проекте на данной территории возможно с учетом безопасного размещения иных элементов благоустройства».

Спустя уже столько лет борьбы за нормальное благоустройство часть жителей банально устали и готовы согласиться забрать средства, чтобы потратить их на приведение двора в надлежащий вид. Но пока они в меньшинстве, а председатель совета дома не сдается и считает своим долгом доделать обещанную площадку без дополнительных трат со стороны бюджета.

— Если деньги пропадут, то будем спрашивать. Вопрос этот мы так не оставим, — говорит Лариса Чернова.

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сегодня, в 15:01 0
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