«Съезды не чистили всю зиму»: туляк пожаловался на неубранные участки улицы Хворостухина

По словам мужчины, съезды и в прошлые годы обслуживались только по заявке от жителей. А в этом году заявок не было, ответственные решили, что и убирать не надо.

В редакцию Myslo через телеграм-бот обратился житель одного из домов на ул. Хворостухина. По его словам, отдельные участки улицы всю зиму не убирались.

«Я каждый год делаю заявки на уборку съездов с улицы Хворостухина к дому № 29 по ул. Хворостухина и в другую сторону к дому № 196-б по ул. Кирова. Иначе не чистят ни сами съезды, ни пешеходные дорожки. В этом году не делал заявки — некогда было. И их так и не чистили. Летом их тоже не убирают. Это муниципальная земля, прикладываю кадастровую карту. Также не чистят пересечение улиц Кирова и Хворостухина, пешеходные дорожки, подходы к новому пешеходному светофору и вдоль ул. Кирова возле № 173-а, и далее к шиномонтажу. Все ходили по проезжей части, как передвигаются инвалиды — вообще не представляю, да и с колясками очень сложно», — рассказал мужчина.

Мужчина рассчитывает, что после публикации ответственные за уборку муниципальных территорий службы выполнят работу, которую жители домов на ул. Хворостухина ждали всю зиму.